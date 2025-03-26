Двухлетний мальчик оказался за рулем машины и задавил двух братьев

Thaiger: двухлетний мальчик в Таиланде оказался за рулем и убил двух школьников

В Таиланде двухлетний ребенок оказался за рулем внедорожника и насмерть сбил двух школьников. Об этом сообщило издание The Thaiger .

ЧП произошло в провинции Бурирам 22 марта. Автомобиль выскочил на встречную полосу и врезался в мотоцикл, на котором ехали девятилетний Пуньяпхат и 13-летний Наруэмон. Спасти детей врачам не удалось.

Внутри внедорожника находились 43-летняя Пирун Прасертди и двое ее детей. Одному из них два года, а другому 12 лет. В момент столкновения двухлетний сын находился на руках у женщины. Она о чем-то говорила со старшим, когда младший схватился за руль и повернул его, что и привело к аварии.

Мама ребенка заявила, что заплатит бабушке погибших школьников столько, сколько потребуется. Пожилая женщина воспитывала двоих внуков без поддержки со стороны их родителей.

Ранее нетрезвая женщина на Porsche сбила няню с ребенком в Новой Москве, мальчик умер в одной из столичных больниц.