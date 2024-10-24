Двухлетнего ребенка раздавило телевизором в Москве

SHOT: в Москве двухлетний мальчик умер после падения на него телевизора

Двухлетний ребенок умер в Москве после того, как на него упал телевизор. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, мальчик проживал с родителями в районе Царицыно, на Ереванской улице. Ребенок остался один в комнате, когда мама отвлеклась на домашние дела.

Во время игры ребенок стал трогать тумбочку с телевизором, в какой-то момент тот рухнул. Мальчика экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Врачи два месяца боролись за его жизнь, но безуспешно. Накануне стало известно о его смерти.

Похожий случай произошел в Бурятии. Двухлетний ребенок умер в больнице после падения телевизора. Ребенок танцевал с мамой в комнате и случайно задел стол, на котором стоял старый телевизор. Тот упал ему на голову.