Двухкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга спасатели потушили пожар в двухкомнатной квартире. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Пожар случился ночью 9 декабря в доме № 4 на улице Новосибирской. Прибывшие на место ЧП пожарные установили возгорание на площади трех квадратных метров. Справиться с огнем удалось всего за полчаса.
В тушении участвовали три единицы пожарной техники и 12 сотрудников МЧС. Никто не пострадал.
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