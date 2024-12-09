Двухкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Петербурга спасатели потушили пожар в двухкомнатной квартире. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Пожар случился ночью 9 декабря в доме № 4 на улице Новосибирской. Прибывшие на место ЧП пожарные установили возгорание на площади трех квадратных метров. Справиться с огнем удалось всего за полчаса.

В тушении участвовали три единицы пожарной техники и 12 сотрудников МЧС. Никто не пострадал.