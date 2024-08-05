Двух жителей Уфы отправили в колонию за распространение наркотиков

Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям Уфы, обвиняемым в распространении наркотиков. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкирии.

Установлено, что фигуранты решили подработать курьерами, оставляя закладки с запрещенными веществами в городе. Данные о координатах мест хранения приятели получали от анонима в Сети.

Одному из закладчиков назначили наказание в виде 10 лет и 10 месяцев лишения свободы. Второй проведет в колонии чуть больше 11 лет.