Двух жителей Петербурга задержали по подозрению в интернет-мошенничестве

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух местных жителей, которые подозреваются в интернет-мошенничестве и краже крупной суммы денег. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласи.

По данным ведомства, задержанные разместили в Сети объявления о продаже бытовок и морских контейнеров. Они убеждали потенциальных покупателей перевести полную предоплату за товар. После получения денег продавцы переставали выходить на связь, добавил сайт Neva.Today.

Отмечается, что с марта 2023 года по январь 2024 года подозреваемые обманули восемь жителей Петербурга. Общий ущерб составил почти 500 тысяч рублей.