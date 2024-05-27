Двух жителей Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой»

Сотрудники полиции Новосибирска задержали двух местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве с использованием «Пушкинской карты». Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщил сайт Piter.tv.
По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали аккаунт на сайте, где анонсировали проведение концертов и кинопоказов. Мероприятия фактически не проводились, однако мошенники смогли организовать продажу билетов с использованием «Пушкинской карты».
Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 11,5 миллиона рублей.
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