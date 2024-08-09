Двух жителей Курганской области отправили в колонию за жестокое убийство знакомого

Суд вынес приговор двум жителям села Шатрово Курганской области. Их признали виновными в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2023 года мужчины договорились о расправе над знакомым, который досаждал им мелкими пакостями. Злоумышленники по очереди нанесли жертве ножом смертельные ранения.

Одному фигуранту назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы, второму — 12 лет. Срок они проведут в колонии строгого режима.