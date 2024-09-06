Двух жителей Челябинска задержали за похищение секций забора из детского сада

Сотрудники полиции задержали двух жителей Челябинска, которые похитили металлическое ограждение с территории детского сада. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, рабочие демонтировали часть пришедшего в негодность забора. В этот момент к детскому саду подъехали двое мужчин и погрузили металлические секции в машину, не реагируя на замечания рабочих.
Отмечается, что похищенный забор они успели сдать в пункт приема металлолома.
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