Двух жителей Челябинска задержали за похищение секций забора из детского сада

Сотрудники полиции задержали двух жителей Челябинска, которые похитили металлическое ограждение с территории детского сада. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, рабочие демонтировали часть пришедшего в негодность забора. В этот момент к детскому саду подъехали двое мужчин и погрузили металлические секции в машину, не реагируя на замечания рабочих.

Отмечается, что похищенный забор они успели сдать в пункт приема металлолома.