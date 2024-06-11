Двух рецидивистов задержали в Челябинской области за попытку незаконно попасть в РФ

Челябинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались нелегально попасть на территорию РФ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. Известно, что ранее фигуранты уже привлекались к ответственности.

Так, один из рецидивистов отбывал наказание за убийство, грабеж и мошенничество. Его напарник был судим за аферы, хищения и ограбления.

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