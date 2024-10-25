Двух петербуржцев задержали за мошенничество с завещанием на 5,2 млн рублей

Правоохранители задержали двух жителей Санкт-Петербурга 39 и 56 лет по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил IVBG.

По версии следствия, в августе 2023 года мужчины подделали завещание и использовали фальшивое свидетельство о праве на наследство. Таким образом они получили недвижимость в Гатчине.

Реальным наследникам был причинен ущерб на сумму 5,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, добавил «Петроград».

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