Двух петербуржцев задержали за мошенничество с завещанием на 5,2 млн рублей
Правоохранители задержали двух жителей Санкт-Петербурга 39 и 56 лет по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил IVBG.
По версии следствия, в августе 2023 года мужчины подделали завещание и использовали фальшивое свидетельство о праве на наследство. Таким образом они получили недвижимость в Гатчине.
Реальным наследникам был причинен ущерб на сумму 5,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, добавил «Петроград».
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