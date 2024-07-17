Двух мужчин приговорили к 19 и 13 годам колонии за разбойные нападения на салоны связи Петербурга

Суд приговорил к 13 и 19 годам лишения свободы двух мужчин, которые на протяжении шести лет совершали разбойные налеты на салоны сотовой связи Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным следствия, в период 2014 года по 2020 год подсудимые, вооружившись огнестрельным оружием, забирали из салонов деньги и смартфоны. Общая сумма ущерба за все время превысила девять миллионов рублей.

Отмечается, что отбывать свое наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.

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