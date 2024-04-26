Двух мигрантов задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Волгограде | 360°

26 апреля 2024, 14:48
Двух мигрантов задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Волгограде
Сотрудники полиции Волгограда задержали двух мигрантов, которые подозреваются в распространении наркотиков. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда».
По предварительной информации, молодые люди покупали запрещенные вещества в интернете, затем сбывали их через тайники-закладки. Экспертиза установила, что в найденных свертках содержится героин.
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Наркодилерам грозит до 20 лет лишения свободы.
Наркотики
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