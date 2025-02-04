Двух красноухих черепах нашли в мусорном контейнере в Москве

Дворник нашел в мусорном контейнере на северо-востоке Москвы двух красноухих черепах. Об этом РИА «Новости» сообщили со ссылкой на департамент природопользования и окружающей среды.

Питомцев нашли пару дней назад. Сейчас их взял под опеку городской департамент природопользования. По мнению представителей ведомства, от питомцев решил избавиться хозяин, который не справился с уходом за ними. Заводчики продают их совсем малышами, когда они достигают размера чуть больше пятирублевой монеты. У повзрослевших особей панцирь увеличивается до 30 сантиметров.

Специалисты предупредили, что красноухих черепах нельзя выпускать на волю, так как они начнут поедать местных обитателей водоемов.

«Попав в местный пруд, экзоты начинают активно поедать всех его обитателей: беспозвоночных, лягушек, рыбу и их икру, ужей, птенцов водоплавающих птиц. Так они наносят вред столичным биоценозам, вытесняя европейскую болотную черепаху», — рассказали в департаменте.

Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали семейство минипигов и десять жителей при пожаре в подмосковной Балашихе. По данным ведомства, пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Прибывшие на место происшествия спасатели сформировали звенья газодымозащитников. Они эвакуировали десять человек, среди которых было двое детей, которые жили на верхних этажах.