Двух детей и взрослого спасли из горящей квартиры во Владивостоке

Четыре человека пострадали в результате возгорания квартиры во Владивостоке. Происшествие случилось на третьем этаже многоквартирного дома на улице Котельникова. Об этом сайту «Известия» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По информации ведомства, к моменту прибытия первых пожарных расчетов из квартиры шел густой черный дым. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Спасатели при помощи эвакуировали из опасной зоны трех человек, среди них — два ребенка. Четверых пострадавших доставили в медучреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.