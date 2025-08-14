Двух человек, подозреваемых в нападении на таксиста, задержали в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на водителя такси. По информации Neva.Today , 13 августа в полицию обратился таксист, подвергшийся нападению двух пассажиров на проспекте Луначарского.

Пострадавший рассказал, что один из злоумышленников ударил его по лицу и начал душить, а затем неизвестные забрали деньги из его кармана. Таксист выбежал из автомобиля Volkswagen Polo, а подозреваемые уехали на его машине и скрылись. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Полиция задержала подозреваемых на улице Кустодиева. Ими оказались молодые люди 20 и 19 лет. Автомобиль обнаружили на штрафстоянке после ДТП. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.