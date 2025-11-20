Двух человек из федерального розыска задержали на вокзалах Петербурга

На Московском вокзале Санкт-Петербурга транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Республики Татарстан, который находился в федеральном розыске. Мужчина уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, нарушив условия условного осуждения за кражу. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Задержание произошло во время проверки документов нарядом патрульно-постовой службы транспортной полиции. Сейчас задержанный находится в камере для административно задержанных лиц.

Также на территории, прилегающей к Финляндскому вокзалу, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 59-летнюю петербурженку. Она скрывалась от правоохранительных органов с марта 2025 года за кражу. За это преступление, согласно п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ей может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.