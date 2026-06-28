Двух акул заметили у берега бухты Триозерье в Приморском крае

У побережья бухты Триозерье в Приморском крае очевидцы заметили сразу двух акул. Видео с морскими хищниками опубликовали местные жители, сообщило издание PrimaMedia .

На кадрах виден плавник одной из акул, которая проплывала недалеко от сап-серфера. По данным издания, хищницу не отпугнул даже шум гидроцикла.

Как пишет PRIMPRESS, обе акулы некоторое время кружили неподалеку от человека на сапе, однако агрессии не проявили. В результате никто не пострадал.

Это уже не первый случай появления акул у берегов Приморья этим летом. Ранее рыбаки выловили хищницу в районе поселка Дунай, а еще одну крупную акулу заметили у острова Путятина в 50 километрах от Владивостока. Вид пойманных рыб официально не подтвердили.