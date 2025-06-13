Двоих жителей Саратовской области задержали по делу о сбыте наркотиков
Правоохранители задержали двоих жителей Балашова Саратовской области. Их заподозрили в распространении наркотиков, сообщил телеканал «Саратов24» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.
Сначала оперативники изъяли у фигурантов 12 пакетов с 8,59 грамма запрещенного вещества, а позже в квартире одного из них обнаружили и конфисковали еще 136,24 грамма наркотика.
Выяснилось, что задержанные намеревались распространять товар в областном центре. Полицейские нашли и обезвредили 23 тайника, из которых изъяли еще 22,92 грамма препарата. Возбуждены уголовные дела.
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