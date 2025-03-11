Двоих подозреваемых в убийствах начала 2000-х задержали в Петербурге

Петербургские полицейские арестовали двух подозреваемых в убийствах, совершенных несколько лет назад. Долгие годы следователи работали над раскрытием этих дел и установлением личностей преступников, написала Neva.Today .

В апреле 1999 года в квартире на Фурштатской улице было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ранениями головы. Дело было квалифицировано по статье 105 УК РФ (убийство). Через 26 лет сотрудники полиции идентифицировали подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина, который в тот день посетил жертву. В ходе встречи между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес женщине несколько ударов молотком по голове.

Позже полиция задержала второго подозреваемого в убийстве 56-летнего мужчины из Павловска. Предположительно, в мае 2005 года он вступил в конфликт с 40-летним соседом, во время которого избил его до смерти, а затем скрылся с места преступления.

Следствие по обоим делам продолжается.