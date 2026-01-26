Двоих мужчин задержали по подозрению в ограблении таксиста в Петербурге

Правоохранители задержали двоих мужчин 24 и 25 лет по подозрению в нападении на таксиста в Петербурге. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По предварительным данным, двое пассажиров такси отказались платить за поездку. Между ними и водителем возник конфликт. Подозреваемые распылили газ из аэрозольного баллончика в лицо автомобилисту, угрожая холодным оружием, отобрали 4900 рублей и скрылись.

В отношении предполагаемых злоумышленников составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.