Двоих мужчин осудили по делу о похищении и избиении человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство по делу о похищении человека. Об этом сообщил сайт IVBG.ru .

Установлено, что осенью 2023 года двое злоумышленников похитили мужчину, избили его, связали и вывезли на пустырь в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там они продолжили истязать потерпевшего, а также заставили его копать себе могилу. Гражданину удалось сбежать.

Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на срок от пяти до 5,5 года. Кроме того, им предстоит выплатить похищенному компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, добавило СМИ.