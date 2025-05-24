Двоих мужчин осудили по делу о похищении и избиении человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство по делу о похищении человека. Об этом сообщил сайт IVBG.ru.
Установлено, что осенью 2023 года двое злоумышленников похитили мужчину, избили его, связали и вывезли на пустырь в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там они продолжили истязать потерпевшего, а также заставили его копать себе могилу. Гражданину удалось сбежать.
Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на срок от пяти до 5,5 года. Кроме того, им предстоит выплатить похищенному компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, добавило СМИ.
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