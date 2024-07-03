Сегодня 14:12 Двое жителей Тюменской области попали под статью за жестокое убийство друга
Конфликт собутыльников обернулся убийством в Тюменской области. Об этом сообщил сайт
Nashgorod.ru.
Происшествие случилось в Ялуторовске. По версии следствия, во время застолья двое местных жителей жестоко избили приятеля. Предполагаемые злоумышленники перенесли потерпевшего в безлюдное место возле водоема и утопили его.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
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