Двое жителей Тюменской области попали под статью за жестокое убийство друга

Конфликт собутыльников обернулся убийством в Тюменской области. Об этом сообщил сайт Nashgorod.ru.

Происшествие случилось в Ялуторовске. По версии следствия, во время застолья двое местных жителей жестоко избили приятеля. Предполагаемые злоумышленники перенесли потерпевшего в безлюдное место возле водоема и утопили его.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

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