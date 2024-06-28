Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за организацию азартных игр

Чкаловский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дело двух жителей Свердловской области, которые нелегально зарабатывали на азартных играх. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, мужчины незаконно установили на электронные терминалы специальное программное оборудование. Выигранные деньги игроку выплачивались терминалом, а проигранные поступали обвиняемым.

Отмечается, что таким образом мужчинам удалось заработать почти 46 миллионов рублей.

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