Двое жителей Петербурга предстанут перед судом за похищение человека | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 16:34 Двое жителей Петербурга предстанут перед судом за похищение человека

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Суд рассмотрит дело двух жителей Санкт-Петербурга, которые обвиняются в похищении и избиении человека. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемые затащили мужчину на территорию частного дома в Петергофе, после чего связали ему руки и ноги. Один из фигурантов таким образом захотел припугнуть потерпевшего, чтобы тот перестал приезжать в гости к его бывшей жене.

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Отмечается, что мужчине удалось сбежать.