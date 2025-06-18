Двое взрослых ответят в суде за травму школьницы в походе в Нижнем Тагиле

В октябре 2022 года в Нижнем Тагиле произошло несчастье на аттракционе «тарзанка», расположенном возле туристического объекта «Голый камень». Девочка-подросток серьезно пострадала вследствие падения с десятиметровой высоты. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru .

Организацией детского отдыха занимались родители школьников совместно с индивидуальным предпринимателем, которому поручили разработку маршрута, обеспечение остановочного пункта и установку развлекательных объектов, включая веревочный парк и «тарзанку». Предприниматель, привлеченный родителями, доверил исполнение части работ своему знакомому.

Главной ошибкой организаторов стало отсутствие должной проверки надежности конструкции и отсутствия защитных приспособлений для детей. В итоге падение девочки привело к тяжелым травмам.

Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела в связи с нарушением требований охраны труда и здоровья несовершеннолетних. Материалы следствия переданы в судебные инстанции для рассмотрения и вынесения соответствующего наказания виновных лиц.