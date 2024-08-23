Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении легковушки с фурой в Ростовской области

Три человека стали жертвами ДТП в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Авария произошла на 106-м километре трассы в Симферополь. Согласно данным ведомства, 40-летний мужчина, управляя машиной Datsun, выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. Впоследствии иномарка столкнулась с фурой. После удара легковушку вынесло на обочину.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель Datsun. Кроме того, погибли его пассажиры 34 и трех лет.