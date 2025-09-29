Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП с легковушкой и экскаватором в ХМАО

В Нижневартовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля, включая 15-летнего подростка. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Югры.

По данным правоохранителей, на автодороге Нижневартовск — Радужный водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором NEW-HOLLAND.

Экскаватор двигался в попутном направлении и совершал поворот налево, разрешенный на данном участке трассы. Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП и определяют степень вины каждого участника аварии.