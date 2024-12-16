Иномарка врезалась в снегоуборочную технику в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Авария произошла на 104-м километре трассы Сургут — Когалым. Об этом передает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

Полицейские сообщили, что 36-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Isuzu, которой управлял 46-летний мужчина.

В результате травмы различной степени тяжести получила сама автомобилистка и два пассажира. Среди них — 11-месячный ребенок. Сведения о состоянии пострадавших не поступали.