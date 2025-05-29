Двое слесарей пострадали при падении с высоты в Пермском крае

Государственная инспекция труда в Пермском крае подключилась к расследованию инцидента, произошедшего 27 мая с работниками филиала АО «Газпром-газораспределение-Пермь» в городе Березники. Об этом написал сайт Ura.ru .

Как сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае, «двое сотрудников компании выполняли работы по обрезке кроны деревьев в охранной зоне надземного газопровода на высоте около четырех метров, используя автогидроподъемник. Во время подъема произошло обрушение люльки из-за обрыва шарнирного соединения, в результате чего рабочие упали и получили травмы».

По данным медицинского заключения, один из пострадавших, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, получил сочетанную травму, перелом ребер, вывих костей предплечья, перелом таза, обширную рану бедра и травматический шок. Второй сотрудник, слесарь по эксплуатации газового оборудования, получил повреждения легкой степени.

Сейчас специалисты Ростехнадзора и инспекции труда устанавливают все обстоятельства случившегося.