Двое школьников попали в больницу после столкновения питбайка и машины в Удмуртии

В селе Новая Казмаска Завьяловского района Удмуртии произошла авария, в результате которой пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Согласно данным ведомства, столкнулись автомобиль LADA Kalina под управлением 47-летней женщины и питбайк, за рулем которого находился 14-летний подросток.

Юноша и его 11-летний пассажир получили травмы. Им потребовалась госпитализация. Отец подростка, являющийся владельцем питбайка, привлечен к административной ответственности.