Двое школьников попали в больницу после столкновения питбайка и машины в Удмуртии
В селе Новая Казмаска Завьяловского района Удмуртии произошла авария, в результате которой пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
Согласно данным ведомства, столкнулись автомобиль LADA Kalina под управлением 47-летней женщины и питбайк, за рулем которого находился 14-летний подросток.
Юноша и его 11-летний пассажир получили травмы. Им потребовалась госпитализация. Отец подростка, являющийся владельцем питбайка, привлечен к административной ответственности.
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