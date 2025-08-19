Двое подростков вылетели в кювет на автомобиле родителей в Курганской области

В Курганской области произошло ДТП с участием подростков. Рано утром двое школьников 13 и 14 лет взяли легковой автомобиль без разрешения родителей и попали в аварию. Машина вылетела в кювет, оба подростка получили травмы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на врио главы Катайского округа Вадима Лебедева.

«Оба школьника получили травмы, но, к счастью, остались живы. За лето в России погибло 13 юных питбайкеров. В отличие от этой истории, мотоциклы детям покупают именно родители, фактически подталкивая их к нарушению правил дорожного движения», — отметил Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, ответственность за произошедшее будет возложена на родителей подростков, им грозит наказание за административное правонарушение.