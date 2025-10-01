Двое подростков на мопеде попали в больницу после ДТП под Пензой

Автомобиль Opel и мопед «Альфа» стали участниками ДТП в городе Белинском. Авария произошла на улице Пригородной. Об этом ИА «Пенза Пресс» сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Пензенской области.

По информации ведомства, за рулем иномарки находился 48-летний мужчина, а мопедом управляла несовершеннолетняя. После столкновения девушка-водитель и ее пассажир-подросток получили травмы. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощию.

Сотрудники ГАИ сейчас выясняют все детали аварии. Пензенцев просят не разрешать несовершеннолетним управлять транспортными средствами и быть внимательными на дороге.