Двое подростков на мопеде получили травмы в аварии на Урале

В поселке Новоуткинск Свердловской области произошла авария с участием мопеда и автомобиля LADA Vesta, в результате которой пострадали двое подростков. Их доставили в больницу для получения помощи. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной ГИБДД.

По предварительной информации, водитель LADA 1991 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду «Рейсер», за рулем которого находился 15-летний подросток без прав на управление транспортным средством. Оба подростка, водитель мопеда и его пассажир, получили травмы и попали в детскую городскую больницу в Екатеринбурге.

Отец одного из несовершеннолетних рассказал полиции, что разрешил сыну прокатиться на мопеде в лесу, но не знал о планах детей выехать на дорогу. Инспекторы составили административный протокол на отца за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права.

Водителю мопеда и его родителям может грозить постановка на профилактический учет. В отношении владельца легковушки возбудили производство за причинение вреда здоровью средней тяжести.