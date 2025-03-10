Двое пьяных мужчин на самокате попали под колеса иномарки в Петербурге

Двое молодых людей получили травмы после столкновения с иномаркой в петербургском районе Парголово. Авария случилось утром 9 марта возле дома № 8 в Толубеевском проезде. Об этом сообщил сайт 78.ru.
По предварительной информации, оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали мужчинам ушибы мягких тканей головы, левой руки и правого колена. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, добавил Piter.TV.
Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье
Диагностическое отделение детской поликлиники № 2 отремонтировали в Мытищах
Спасатели Подмосковья освободили полуторагодовалого ребенка из запертой машины в Ступине
Чаепитие для семей участников СВО прошло в Апрелевке
Рухнувший в Раменском беспилотник с надписью на украинском сняли на видео
Врачи НИКИ детства напомнили об уникальном методе лечения гепатита С в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте