Двое пьяных мужчин на самокате попали под колеса иномарки в Петербурге

Двое молодых людей получили травмы после столкновения с иномаркой в петербургском районе Парголово. Авария случилось утром 9 марта возле дома № 8 в Толубеевском проезде. Об этом сообщил сайт 78.ru .

По предварительной информации, оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали мужчинам ушибы мягких тканей головы, левой руки и правого колена. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, добавил Piter.TV.