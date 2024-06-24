Двое пенсионеров пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке переулка Клязьменского и улицы Белорусской в Ростове-на-Дону. В результате аварии пострадали два человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу городского УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем Lada Granta врезался в Daewoo Matiz под управлением 72-летнего автомобилиста. Вторая машина вылетела в кювет и перевернулась.

Отмечается, что различные травмы получили водитель иномарки и 71-летняя пассажирка, их доставили в больницу.