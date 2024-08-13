Двое мужчин в Москве повесили плакат с призывом к Украине

Baza: в Москве двое мужчин повесили плакат с призывом к Украине идти на Москву

В Москве на заборе, ограждавшем железную дорогу, двое мужчин повесили плакат с человеком, сидящим на свинье и призывающим Украину идти на российскую столицу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов публикации, это произошло 10 августа. Мужчин запечатлели проезжавшие мимо автомобилисты. Кроме того, на видео попал автомобиль, на котором они скрылись с места происшествия.

Полицейские сняли плакат и разыскивают подозреваемых.

В мае суд оштрафовал жителя Москвы с желто-голубыми волосами по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.

А в марте штраф получила другая жительница столицы, носившая незабудку в цветах украинского флага.