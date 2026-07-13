Двое мужчин утонули за выходные в Курганской области

Фото: Пляж в парке «Фабричный пруд» в Реутове / Медиасток.рф

В водоемах Курганской области произошло два несчастных случая. По предварительным данным, следователи регионального СК проводят проверки по фактам гибели двух человек в Кетовском и Шумихинском округах, сообщил URA.RU .

Первый случай произошел в ночь на 11 июля в селе Введенское Кетовского округа. По информации следствия, мужчина 1997 года рождения утонул, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна трагедия случилась 12 июля в Шумихинском округе. Там 29-летний мужчина пытался переплыть искусственный водоем возле Шумихи, который не предназначен для купания.

Тела обоих мужчин были обнаружили и подняли из воды 13 июля водолазами областной поисково-спасательной службы. На местах происшествий работали следственно-оперативные группы. Сейчас Кетовский межрайонный следственный отдел СУ СКР проводит доследственные проверки.