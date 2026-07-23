Двое мужчин утонули на реке Урал в Челябинской области

За минувшую ночь на реке Урал в Челябинской области произошли два несчастных случая. В разных местах утонули двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В Магнитогорске на реке Урал произошла трагедия с участием мужчины 1990 года рождения. Он отдыхал на берегу с друзьями, ушел купаться и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело на глубине трех метров в четырех метрах от берега. Труп подняли на поверхность и передали полиции.

Аналогичный случай произошел в поселке Ильинка Кизильского муниципального округа. Мужчина 1978 года рождения отправился купаться и исчез. Его тело нашли свидетели на поверхности воды в трех метрах от берега.