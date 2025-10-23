Двое мужчин провалились под лед на Ямале. Один погиб

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ищут человека после того, как на реке Среднее Мессо двое мужчин на снегоходе «Буран» ушли под неокрепший лед. По данным окружного Главного управления МЧС России, выжить удалось лишь одному из них. Об этом написала «Свободная пресса» .

Мужчина, который смог выбраться на берег, вызвал помощь и сообщил, что его товарищ утонул. Группа «Ямалспас» оперативно выехала на место происшествия.

Это трагическое событие — следствие пренебрежения правилами безопасности. Спасатели вновь предупреждают жителей региона о том, что выход на водоемы до открытия официальных ледовых переправ строго запрещен и опасен для жизни.