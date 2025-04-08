Двое мужчин пострадали в пожаре на Детской улице в Петербурге

В ночном пожаре, произошедшем в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 8 апреля, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил Piter.TV .

Сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на Детской улице поступило в 03:42. Огонь охватил обстановку на площади 20 квадратных метров. В 04:38 пожар был ликвидирован силами 17 сотрудников МЧС. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек.

Пострадавшие госпитализированы.