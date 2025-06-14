Двое мужчин погибли из-за отравления газом в скважине под Волгоградом

Двое мужчин 63 и 72 лет погибли в Палласовском районе Волгоградской области. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Согласно данным надзорного ведомства, тела мужчин, работавших на сельскохозяйственной ферме, нашли в водяной скважине, где работал бензиновый насос. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Организована проверка.
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