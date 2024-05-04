Двое московских туристов потерялись на вершине Эльбруса | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 18:48 Двое московских туристов потерялись на вершине Эльбруса МЧС: двое туристов из Москвы пропали на горе Эльбрус Пресс-служба ГУ МЧС по КБР

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Двое туристов из Москвы потерялись на вершине горы Эльбрус. Об этом сообщила пресс-службе главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Информация поступила в 15:44. Мини-группа пропала на высоте пять тысяч метров. Перед подъемом на гору туристы не зарегистрировались в МЧС.

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Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и представители ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“» выдвинулись на место происшествия. Подробности уточняются.

Республиканское управление МЧС со ссылкой на метеорологов выпустило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии на период с 18:00 04 мая до 18:00 05 мая. Опасно подниматься выше 2,5 тысячи метров.

В августе 2023 года при восхождении на Эльбрус погиб турист из Краснодара. Он шел в группе из 14 человек, сорвался с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Тело эвакуировали на коммерческом самолете и передали следователям.