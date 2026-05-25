Двое молодых людей погибли в аварии в Свердловской области

В ночь на 25 мая в Сухоложском районе произошла страшная авария, унесшая жизни двух молодых людей. Как сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ 2108 не справился с управлением и вылетел в кювет.

«Двадцатитрехлетний водитель автомобиля „ВАЗ 2108“ двигался из деревни Маханово в сторону деревни Сергуловка. Молодой человек выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над транспортным средством», — рассказали в ведомстве.

Оба парня — водитель и его 24-летний пассажир — не были пристегнуты ремнями безопасности и выпали из салона автомобиля. Они погибли на месте до прибытия скорой помощи.

Стаж вождения погибшего водителя составлял 5 лет. Сейчас проводится экспертиза, которая установит, был ли он трезв на момент аварии.