Двое молодых людей погибли при пожаре в кафе в Челябинской области

В результате пожара в кафе «Доски», расположенном на пляже озера Тургояк, погибли два 19-летних жителя Челябинска. Их тела были обнаружены во время ликвидации возгорания, написало URA.RU .

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по региону, в ходе тушения пожара были найдены двое мужчин без признаков жизни. Оба погибших родились в 2007 году.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров, охватив два здания кафе. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.