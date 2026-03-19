Двое молодых людей погибли при пожаре в кафе в Челябинской области
В результате пожара в кафе «Доски», расположенном на пляже озера Тургояк, погибли два 19-летних жителя Челябинска. Их тела были обнаружены во время ликвидации возгорания, написало URA.RU.
По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по региону, в ходе тушения пожара были найдены двое мужчин без признаков жизни. Оба погибших родились в 2007 году.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров, охватив два здания кафе. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте