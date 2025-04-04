Двое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярске, пока мать была в магазине
Квартирный пожар в Красноярске унес жизни двух мальчиков четырех лет и девяти месяцев. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на МЧС и СКР.
Трагедия произошла в двухэтажном доме на улице Гастелло. Прибывшие спасатели обнаружили детей с признаками отравления угарным газом. Пострадавшие скончались в карете скорой помощи.
Возгорание началось, когда мать мальчиков ушла в магазин. Предварительная причина — короткое замыкание проводки.
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