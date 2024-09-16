Двое юношей на электросамокатах попали под колеса авто в Екатеринбурге

ДТП, в котором пострадали два подростка, произошло накануне на улице Щорса в Екатеринбурге. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный сигнал светофора и сбил подростков на пешеходном переходе. Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала, что в момент аварии он был пьян.

Сообщается, что подростков с травмами доставили в больницу.