Двое детей стали жертвами пожара на Болотной улице в Перми

Огонь охватил жилой дом с пристройкой в Перми. Происшествие случилось на Болотной улице. Об этом пишет «Свободная пресса» со ссылкой на представителей краевого ГУ МЧС России.

По информации ведомства, пламя распространилось на площади 64-х квадратных метров. Прибывшие пожарные вынесли тела двух женщин в возрасте 50 и 25 лет и пятилетнего ребенка.

Врачи также боролись за жизнь восьмилетней девочки, однако она скончалась. В результате возгорание стало причиной гибели четырех человек. В тушении пожара принимали участие 54 специалиста и 19 единиц техники.