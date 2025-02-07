Двое детей стали жертвами пожара на Болотной улице в Перми

Огонь охватил жилой дом с пристройкой в Перми. Происшествие случилось на Болотной улице. Об этом пишет «Свободная пресса» со ссылкой на представителей краевого ГУ МЧС России.
По информации ведомства, пламя распространилось на площади 64-х квадратных метров. Прибывшие пожарные вынесли тела двух женщин в возрасте 50 и 25 лет и пятилетнего ребенка.
Врачи также боролись за жизнь восьмилетней девочки, однако она скончалась. В результате возгорание стало причиной гибели четырех человек. В тушении пожара принимали участие 54 специалиста и 19 единиц техники.
Путин поручил блокировать преступные звонки с Украины
Около 30 человек пожар заблокировал в танцевальной студии в Москве
Реконструкцию стадиона «Старт» в Реутове завершат к концу этого года
Бил шнуром и срывал ногти. Под Калининградом задержали мужчину за истязание дочери
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте