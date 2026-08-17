Двое детей стали жертвами на трассе М-11 в Новгородской области

На трассе М-11 под Новгородом произошло серьезное ДТП. Авария случилась в понедельник, 17 августа, около 01:40, сообщил сайт «Деловой Петербург» .

Водитель автомобиля Toyota Highlander 1981 года рождения по неустановленной причине врезался в барьерное ограждение. После этого машина загорелась.

В результате аварии двое мальчиков — 2012 и 2017 годов рождения — погибли на месте до приезда скорой помощи. Кроме того, в ДТП пострадали еще пятеро человек.