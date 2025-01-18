Двое детей пострадали в массовом ДТП в Марьине

Источник 360.ru: три машины и микроавтобус столкнулись в Москве, пострадали дети

Три легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись на улице Нижние Поля на юго-востоке Москвы. В ДТП пострадали двое детей, сообщил источник 360.ru.

Помощь медиков понадобилась шестилетней девочке — предварительно, у нее диагностировали сотрясение мозга. Ребенка доставили в детскую городскую больницу святого Владимира.

Также на боль пожаловался еще один несовершеннолетний пострадавший. Его состояние уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия.

Вечером 18 января еще одно ДТП произошло в районе Лефортово. Врезавшийся в столб автомобиль разорвало на части. Жертвами аварии стали два человека, еще один пострадал. Пожарные оперативно потушили охваченную пламенем машину.