Двое детей пострадали в массовом ДТП в Челябинске

В Челябинске произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой пострадали двое детей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

В ДТП участвовали автомобили марок Cherry Exeed, Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan. Пострадали мальчики 10-ти лет, находившиеся в автомобилях Cherry Exeed и Volkswagen Tiguan.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Они призывают водителей соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию.

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