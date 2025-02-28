Двое детей пострадали в массовом ДТП в Челябинске
В Челябинске произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой пострадали двое детей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В ДТП участвовали автомобили марок Cherry Exeed, Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan. Пострадали мальчики 10-ти лет, находившиеся в автомобилях Cherry Exeed и Volkswagen Tiguan.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Они призывают водителей соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию.
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